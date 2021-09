El Juzgado de Ejecución Penal de Río Cuarto otorgó la prisión domiciliaria a Jose Francisco Vargas Miserendino (conocido como “Pepe Vargas Parra”), quien actualmente tiene 77 años y está cumpliendo pena por la privación ilegítima de la libertad de Nicolás Sabena. No obstante, esta medida todavía no se cumplió, puesto que la persona responsable del penado está realizando refacciones en el domicilio establecido por el tribunal para que Vargas Miserendino continúe el cumplimiento de la pena impuesta por la Cámara Criminal y Correccional de 2° Nominación de Río Cuarto.Nicolás Sabena, un joven de 21, desapareció en el año 2008 y aún su cuerpo no fue hallado.