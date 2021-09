Este jueves 23 de septiembre, Horacio Daniel Rosatti fue designado para presidir la CSJN durante los próximos tres años, mientras que Carlos Fernando Rosenkrantz -hasta ahora presidente- será el vicepresidente del Máximo Tribunal. Cabe recordar que el mandato de Rosenkrantz finaliza el 30 de septiembre.

La fórmula fue propuesta por Juan Carlos Maqueda , y apoyada por el voto de tres de los cinco miembros que integran la Corte. La reunión virtual, que inició a las 12 horas, tuvo la ausencia de Ricardo Lorenzetti, quien se encontraba participando de las reuniones del UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law -Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado -) y en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council, en representación de la Argentina.

Ante la baja de Lorenzetti, Elena Highton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedido por alcanzarse la mayoría al llegar a los tres votos para elegir el nuevo titular del Máximo Tribunal.

Ambos intentaron infructuosamente que Rosenkrantz aceptara ser reelecto con los votos de ambos. Si Lorenzetti, no tenía los apoyos para recuperar la presidencia, prefería que quedara en manos de la fórmula Rosenkrantz-Highton.



"La ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado"

El mismo Rosenkrantz sostuvo que “en virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado”.

Trayectoria

Rosatti ha desarrollado una carrera judicial, académica y política con numerosos cargos de renombre antes de convertirse en el nuevo presidente de la Corte. De hecho, desembarcó junto a Ronsenkrantz en la Corte en el 2015 durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Rosatti tiene una amplia trayectoria. Fue Ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Nestor Kirchner, Convencional Constituyente, Procurador del Tesoro de la Nación, intendente de Santa Fe, secretario general de la Gobernación de su provincia.

Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y director de la revista de "Derecho Público". También es escritor, profesor universitario y abogado doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental.