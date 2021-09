En la causa “S. I., D. R /Sobreseimiento", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de un hombre que tiene una orden de restricción de acercamiento y le fue impuesto suspender por el plazo de 120 días todo contacto físico, telefónico, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que implicara una intromisión injustificada con su ex pareja e hijos.

La mujer denunció que el hombre les envió una carta documento por un reclamo económico y lo consideró una violación a orden de restricción originada en los hechos de violencia familiar denunciados ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo destacó que la carta a documento no puede interpretarse como una forma de violencia hacia la querellante, de modo tal de afectar el ámbito de protección de la norma. En efecto, la finalidad perseguida por la medida cautelar no es la prohibición de cualquier contacto, sino de aquellos que afecten a quien esta transitoriamente protege, lo que no sucede en la especie.