El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) rechazó el planteo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para limitar el ingreso de presentaciones digitales los días hábiles, en el horario exclusivo de 7:30 a 13:30. “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la solicitud efectuada”, expresó el presidente de la entidad, Eduardo Awad, en una nota enviada a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil solicitó, en pleno, poner un límite “urgente” a las presentaciones. La decisión surge por un pedido de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) ante el ingreso ilimitado de escritos.

La noticia causó gran preocupación entre los matriculados. “Significa retrogradar respecto del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de administración de justicia”, expresó el CPCAF.

La entidad, que nuclea a los profesionales, calificó de “insólito y extemporáneo pedido”, y afirmó que “se estarían vulnerando los derechos laborales de los trabajadores de la Abogacía, de los Peritos y demás auxiliares, y en última instancia, de los justiciables, en un contexto donde aún no se ha retomado el trabajo presencial y en el cual se sigue limitando la posibilidad de concurrir a los tribunales de justicia”. Destacó, asimismo, los reiterados inconvenientes y fallas del Sistema de Gestión Judicial -más conocido como Lex 100-, que “provocan la imposibilidad absoluta de realizar presentaciones judiciales” en horario hábil.

“Si hoy el sistema, sin limitaciones, sufre permanentes inconvenientes, no hay dudas de que colapsará irremediable y definitivamente si sólo pudieran realizarse presentaciones en el horario de 7:30 a 13:30”, sostuvo el CPACF y preguntó: “¿Qué sucederá con las presentaciones que se efectuaren en uso del plazo de gracia dispuesto por el art. 124 del código ritual y que no puedan realizarse en tiempo y forma sólo porque el sistema no se encontrare operativo?”.

“Ninguna duda cabe que esta medida no aliviará la cantidad de escritos judiciales que ingresan, que serán siempre los mismos (presentados tal vez el día anterior ante la eventualidad de que el sistema no estuviera operativo a las dos primeras horas del día siguiente), empero, a costa de un colapso permanente del sistema y una vulneración al derecho constitucional de abogados y justiciables de acceder a la justicia”, añadió la institución.

Desde el Colegio expresaron que los escritos presentados fuera del horario hábil “no provocan ningún tipo de perjuicio a los trabajadores judiciales, ya que les asiste la posibilidad de 'desconectarse' finalizada la jornada laboral, encontrándose con ellos nuevamente en su bandeja de entrada recién al día siguiente cuando vuelvan a 'conectarse'”.

Y concluyó: “Es lamentable que desde los sectores gremiales e incluso desde muchos magistrados pareciera que, en lugar de contribuir a una mejora en la administración de justicia, se intenta paralizar al Poder Judicial en beneficio de sus propios caprichos e intereses sectoriales, cuando la mayoría de ellos continúa haciendo trabajo a distancia desde la comodidad de su hogar, demostrando nula empatía para con los abogados independientes que vienen sufriendo el desastre económico que les provocó la pandemia y la eterna feria judicial extraordinaria del año 2020”.