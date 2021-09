El Tribunal de Enjuicimiento de Santa Fe comenzó el proceso contra Rodolfo Mingarini, el juez penal que liberó con restricciones a un imputado por abuso sexual con el argumento de que había utilizado un preservativo para cometer el hecho por el que se lo acusaba.

Mingarini fue denunciado por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y será sometido a juicio de destitución por un tribunal que componen los miembros de la Corte dos legisladores provinciales y dos presidentes de colegios de abogados del distrito.

Luego de una audiencia, los integrantes del jurado compuesto por los mienbros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri (de manera virtual) y Daniel Erbetta, junto con los representantes legislativos, el diputado Maximiliano Pullaro y el senador Armando Traferri y los representantes del colegio de abogados de Reconquista, Julio Pagano, y de Rafaela, Héctor Ferrero, decidieron suspender a Mingarini en sus funciones.

Los hechos que motivaron el proceso se originaron durante una audiencia por el caso de abuso, donde el magistrado expresó: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda".

"No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico", sostuvo

“Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”, remarcó Mingarini.

En la misma audiencia el juez desestimó las pericias y expresó que “las lesiones que tiene a nivel genital no se condicen con un acceso carnal, una penetración forzada, tenemos que atenernos a lo que nos dice la víctima”.

Agregó que “si el imputado hubiera estado pensando de que había cometido este hecho tan grave, aun si así hubiera sido, se presentó, se puso a disposición de las autoridades judiciales a través de la policía. Se presentó espontáneamente, esto debe ser valorado".

En ese marco, concluyó: "A esta altura si hubiera querido realizar algún tipo de conducta o acción para interferir para que luego la víctima en un juicio oral y público no declare, ya lo habría podido hacer, estamos hablando de una mujer que vive sola y por otro lado tengo que valorar que se presentó espontáneamente”.

Cuando el caso tomó estado público, aparecieron las críticas y también las denuncias, por lo que la Corte Suprema de la provincia encomendó una investigación administrativa y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad pidió públicamente su enjuiciamiento.