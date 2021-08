Son tiempos turbulentos en la justicia de Mendoza. Esta semana se llevó adelante una reunión entre los jueces de la Suprema Corte y representantes del Colegio de Abogados provincial, donde los segundos pidieron que se suspenda por seis meses la implementación del sistema Iurix en diferentes fueros atento a las deficiencias que ha mostrado.

Pero fue un audio de una letrada del fuero Familia, dirigido al juez Mario Adaro, el que se viralizó y terminó de poner sobre la mesa la insostenibilidad de la situación con respecto a dicho sistema: “¿Como estas Dr. Adaro? Te tuteo porque estoy harta, no se ni quien se creen allá en la Corte y de que nos tratan a nosotros los abogados que trabajamos y que somos parte del servicio de Justicia” comienza el mensaje, que según pudo saber Diario Judicial, fue enviado por la abogada Andrea Jara

La abogada se queja de que “desde junio con el famoso Iurix estoy esperando que el juzgado de Godoy entre otros, porque Lujan, Las Heras, todos lo mismo, me vinculen a las causas con este maldito sistema que compraron y que me provean los escritos, aguantando a los clientes desde esas fechas sin saber que decirles, mandándoles capturas de pantalla de que están pendientes de aprobación todos mis escritos desde junio”.

Pero la letrada fue más allá, graficando el drama real que viven muchos profesionales actualmente en Mendoza, además de ahondar en el salario que perciben actualmente los Ministros de la Suprema Corte.

"Vos no mantenés a mis hijos, ni mi casa, no pones la cara en el estudio"

“Yo pregunto doctor, ¿de que te crees que vivo yo? Porque vos ganas 600/700 mil pesos sentado ahí en la Corte, donde llegaste no precisamente por tus méritos. Yo soy abogada, vivo de esto, tengo dos hijos adolescentes, mantengo mi casa, soy una abogada laburante, no necesito de ningun macho. Estoy harta de vos, de la Corte, de la política, de Suárez y de todo esto. No puede ser que los abogados de familia no podamos trabajar con la maldita compra del Iurix” alegó.

“¿Como trabajo con este puto sistema? El viernes hay una movilización, todo esto en la televisión, no hay memes, no hay publicaciones, el diario esconde esto, me podes dar una respuesta? Porque vos no mantenés a mis hijos, ni mi casa, no pones la cara en el estudio, porque vos no te pusiste un estudio después de romperte el culo, pero yo sí. A mi nadie me paga el sueldo, ¿me entendes?” continuó quejándose la letrada, reflejando la desesperación que suponen los obstáculos para avanzar normalmente con el ejercicio de la profesión.

Por último, mandó un recado al Ministro: “Te pido que lo escuches y que me des una respuesta, porque te exijo como Ministro de la Corte con este vaciamiento y empobrecimiento del sistema de justicia donde hace 20 años donde trabajo, te exijo que me des una respuesta”.

La respuesta de Adaro

En manifestaciones al medio Memo, Adaro reconoció que recibió el audio y comento que mantuvo una reunión con la letrada.

A su vez, el juez de la Corte Mendocina admitió que "se vive la tormenta perfecta: venimos del covid, jueces que cobran mucho y abogados que cobran poco, algunos apegados al trabajo y otros no tanto, paro de judiciales y en medio de todo eso, al desaparecer el papel, obviamente que hay problemas".

. "Hay cosas que se pueden modificar, porque no todo es tecnológico, sino que tiene que ver con actitudes o falta de recursos", agregó.