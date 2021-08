La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia no se hizo lugar a la extinción de la acción penal por conciliación en una causa por violencia de género.

El imputado había ofrecido pagarle a la víctima $210.000, los gastos de su abogado y se comprometió a mantener un diálogo constructivo en pos de la educación y formación de sus hijos y de régimen parental de comunicación y alimentos, y “solicitar y consultar ayuda profesional psicológica, atento situaciones que pudieron afectar su vida personal y familiar” .

El Tribunal integrado por Magdalena Laíño y Julio Lucini entendió que la petición no puede prosperar en el caso y explicó que "el uso de estos procedimientos debe ser estrictamente regulado y permitido sólo cuando una evaluación previa de un equipo especializado asegure el consentimiento libre e informado de la víctima/sobreviviente afectada y no haya indicadores de riesgo adiciones para ella o sus familiares".

El fallo destacó no puede descartarse, de momento, que la voluntad de la damnificada no se encuentre viciada por hallarse inmersa en un contexto de sometimiento propio de la relación con su ex pareja, tal como lo indicara en sus declaraciones