El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes llamó a concurso abierto de oposición, entrevista, informática, títulos y antecedentes para ingresar a las Oficinas Judiciales creadas en el marco del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.

Las OFIJUs son órganos esenciales encargados de determinar los jueces intervinientes, realizar las citaciones, notificaciones y comunicaciones, informar a las partes y recibir sus solicitudes, custodiar los objetos secuestrados, fijar y organizar las audiencias, resolver las cuestiones administrativas relativas a los juicios, colaborar en los trabajos materiales que los jueces y los representantes del Ministerio Público le requieran y llevar actualizados los registros y estadísticas.

Los cargos a ocupar son Prosecretarios asistentes de esas dependencias, Prosecretarios asistentes de Juez de Garantías, Juez de Juicio, Juez de Revisión y Juez de Ejecución y también personal técnico profesional.

En la actualidad los puestos, funciones y responsabilidades de la Oficina Judicial son cumplidos por el plantel de secretarios y empleados de los Tribunales Penales (ex Juzgados de Instrucción, Tribunales Orales Penales y Cámaras de Apelaciones), pero se entendió indispensable contar con una nómina de profesionales con distintas especialidades a los fines de cubrir las eventuales vacancias.

Nuevo Código, nuevos requisitos

Para el cargo de Prosecretarios Asistentes de la OFIJU (Clase 128) y Prosecretarios Asistentes de Juez de Garantías, Juez de Juicio, Juez de Revisión y/o Juez de Ejecución (Clase 128) se requiere tener mínimo de 25 años de edad; ser ciudadano argentino; poseer título de Abogado expedido por cualquier universidad del país con una antigüedad mínima de 2 años desde su expedición; contar con 2 años de ejercicio profesional como mínimo o función judicial por igual término.

Deben tener una residencia inmediata en la provincia no menor a un año, si no hubiere nacido en ella; poseer idoneidad psicofísica adecuada para la función a desempeñar, sin perjuicio del examen pre-ocupacional que se realizará; no haber sido exonerado o declarado cesante o inhabilitado para ejercer cargos públicos por razones disciplinarias en cualquiera de los Poderes Nacionales, Provinciales o Municipales.

Tampoco tener condena o auto procesamiento firme por delito doloso u otro que por su naturaleza constituya impedimento para el ingreso al Poder Judicial, extremo que se deberá acreditar al tiempo de una eventual designación; y no estar excluido de la matricula profesional por el organismo competente.

Para los cargos de Técnico-Profesional Junior se requiere un mínimo de 25 años de edad y ser ciudadano en ejercicio; poseer título universitario de grado con una duración no menor a 4 años de Ciencias de la Administración o Ciencias Económicas, Licenciado en Economía, de Contador, Licenciado en Administración, Licenciado en Gestión de las Organizaciones, Licenciado en Relaciones Laborales, Licenciado en Recursos Humanos, Licenciado en Comercialización u otros títulos equivalentes a los mencionados de acuerdo a las incumbencias y competencias de los requeridos, expedidos por cualquier Universidad del país con una antigüedad mínima de 2 años desde su expedición.

La inscripción se efectuará a través de la página web del Poder Judicial desde las 0:00 horas del 10 de septiembre hasta las 24:00 horas del día 25 del mismo mes.