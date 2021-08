El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa resolvió que a partir del martes 17 todos los organismos volverán a atender al público –a través de un sistema de turnos–, de lunes a viernes de 7 a 12.30. Los turnos se asignarán mediante el “Sistema de turnos online” disponible en la página web del Poder Judicial. También se fijaron "pautas para la asistencia a los lugares de trabajo”, mediante las cuales se establece, entre otras cuestiones, que “salvo excepciones debidamente justificadas”, la permanencia en dependencias judiciales no podrá extenderse más allá de las 18. El texto señala que solamente estarán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo, mientras dure el estado de máxima emergencia sanitaria, los magistrados/as, funcionarios/os y empleados/as mayores de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre y quienes estuvieren comprendidos en los grupos de riesgo especificados en el artículo 4 del decreto 555/20 del Poder Ejecutivo Provincial. No obstante, esa dispensa no será aplicable cuando el magistrado/a, funcionario/a o empleado/a haya recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, según explicaron.