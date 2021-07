En autos “GELY, Noemi Mabel, c/ Anses s/ Reajustes varios”, el Juzgado Federal nro. 1 de Bahía Blanca no hizo lugar a la demanda interpuesta y rechazó la impugnación de la parte actora, quien se agravia de que el pronunciamiento dictado por el juez de grado incurre en arbitrariedad normativa y fáctica al rechazar el beneficio de pensión por la sola situación del divorcio vincular entre ambos cónyuges, sin analizar lo planteado en demanda.

La demandante adujo que la ANSES no acreditó en el expediente administrativo de pensión la culpa en el divorcio personal o la separación de la solicitante. La actora en el mes de noviembre de 2015 solicitó se le otorgue el beneficio de pensión por el fallecimiento de su ex marido, reclamo que fue denegado por no acreditar los requisitos establecidos en la ley 24.241 y normas complementarias.

Según se ponderó en el expediente, la actora había iniciado demanda de divorcio fundada en las causales subjetivas establecidas en los arts. 214 inc. 1 y 202 del Código Civil derogado contra quien fuera su marido, solicitando que se decrete la separación de los cónyuges por culpa del demandado.

Posteriormente, ambos cónyuges solicitaron la conversión del proceso de divorcio por presentación conjunta en los términos del art. 205, 235 y cctes. del Código Civil. Luego, en abril de 1996 se dictó sentencia donde se decretó el divorcio vincular de los actores con los alcances del art. 217 del Código Civil.

Sobre esa base, al no haberse atribuido en ese proceso culpa del demandado ni reclamo de alimentos en vida del causante, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el rechazo del pedido.

Los jueces afirmaron que el art. 53 de la ley 24.241 en su último párrafo dispone que: “el o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio”.

"Para la Cámara "no se encuentran acreditados los recaudos exigidos legalmente"

En caso contrario, y cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

“Analizado el plexo normativo y probatorio, considero que no se encuentran acreditados los recaudos exigidos legalmente, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida” concluye la sentencia.