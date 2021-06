Esta nota está amparada por los derechos de autor, por lo que no puede cortarse y pegarse. Si quiere compartir esta nota, utilice los íconos de Facebook y Twitter que aparecen en la parte superior del texto.

El Tribunal de Casación bonaerense ordenó que se lleve adelante un juicio contra un hombre que difundió la imagen de una niña de 12 años en la que se le veían los senos. El imputado había sido sobreseído porque la imagen no exhibía los genitales de la víctima. La protección "no recae sobre una porción o distrito particular del cuerpo del menor"