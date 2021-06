Con la reactivación de las pruebas de oposición, el Consejo de la Magistratura de la Nación anunció la apertura de nuevos concursos para cubrir un cargo de vocal en la Cámara de Apelaciones de Resistencia y un cargo de magistrado en el Juzgado Federal de Salta.

Se trata de la convocatoria para el concurso 468, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco. El plazo de inscripción se extenderá desde 12 de julio al 16 de julio de 2021; mientras que la prueba de oposición se realizará el próximo 10 de septiembre, a las 8:30 horas, en el lugar que con suficiente antelación la Comisión fijará.

También se convocó al concurso 470, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta. La inscripción comenzará el 12 de julio y la prueba de oposición será el 3 de septiembre de 2021.

El Reglamento y el Llamado a Concurso estarán disponibles en las páginas web del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Nación. La inscripción se realizará por vía electrónica desde las 00:00 horas de la fecha de inicio hasta las 24:00 horas del día de cierre.

Desde el órgano informaron que el listado de inscriptos con sus respectivos currículum vitae se dará a conocer en el sitio web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura dentro de los cinco días hábiles judiciales del cierre de la inscripción de cada concurso. Las impugnaciones deberán ser planteadas en el plazo de cinco días hábiles judiciales desde la publicación del listado de inscriptos.

Los postulantes deberán confirmar su participación al examen de oposición con diez días de antelación a la fecha fijada para la prueba. La confirmación se realizará únicamente por vía electrónica a través de la página web del Poder Judicial de la Nación, mediante el módulo de confirmación del sistema de concursos, dentro del período fijado para cada prueba. Advirtieron, asimismo, que no se dará curso a las inscripciones que no cumplan con los recaudos exigidos por el Reglamento y que el sistema de carga digitalizado no admitirá inscripciones luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la inscripción.