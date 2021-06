La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) e IDEA, presentaron el documento “Ocho propuestas para un sistema judicial más eficiente”, donde reunieron sus aportes para la reforma de la justicia.

Los representantes de dichos organismos explicaron que su idea es generar un "aporte colectivo, técnico y apartidario" y el documento fue elaborado por "juristas y académicos con larga trayectoria" para lograr un funcionamiento "eficaz e independiente" de la justicia argentina.

Sobre la situación de la justicia durante la pandemia, el documento sostiene que "quedó muy claro que el sistema judicial no estaba preparado ni pensado para trabajar en forma digital. Basta tan solo señalar que muchos de sus empleados carecían de los equipos indispensables para trabajar en forma remota".

"Ha llegado el momento de replantearnos y repensar fundamentalmente las tareas y los procesos que conforman el corazón de todo el sistema", agregó al respecto.

El proyecto destaca la necesidad de un proceso de digitalización porque "tiene que ver con la transparencia" y la irrupción de la pandemia expuso que el sistema judicial "no estaba preparado para trabajar de forma remota".

Otro de los puntos refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los autores consideraron que "tiene las facultades y las herramientas para solucionar el volumen y la lentitud del propio sistema, sin necesidad de la creación de Tribunales Intermedios que tan sólo alargarán aún más la duración de las causas judiciales y generarán mayor desconfianza a la ciudadanía”.

En lo que respecta a la cuestión presupuestaria, sostiene que es necesario "afianzar el rol de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial en sus funciones de gobierno, superintendencia y planifcación a través de la formulación y ejecución del presupuesto judicial".

Para ello, consideran que es necesario reformar la Ley 23.853 elevando el porcentaje para el Poder Judicial de recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central, "por ejemplo, a un 5% como mínimo". También un miembro de la CSJN y darle la presidencia del Consejo, ya que "el Poder Judicial es uno solo y debe haber una sola conducción, natural mente con todos los balanceos internos para las tomas de decisión".

En lo que refiere a la integración del Consejo de la Magistratura, los "representantes de la política partidaria no se impongan sobre los otros sectores" y, para ello, se debe buscar "equidad para que ningún partido política tenga mayor poder que los otros y que ninguno de los estamentos supere el 20% de representación".

Por último, el documento habla de la necesidad de simplificación de los procesos judiciales en materia civil y comercial y, por otro lado, promueve el juicio por jurados. En ese sentido, sostiene que "sin diversidad de voces no hay debate, sin debate no hay consenso, sin consenso no podemos tener buenas instituciones, sin buenas instituciones no hay justicia y, por lo tanto, sin justicia no hay República".