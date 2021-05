Carla Vizzotti, Ministra de Salud de la Nación, fue denunciada ante el fuero penal federal por incumplir una sentencia que ordenaba al Ministerio de Salud aplicar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a Felipe Gelo, enfermo oncológico y ex veterano de Malvinas. “Nada han hecho. Solamente excusas para no cumplir. Esta parte acredito en el mencionado expediente que contaban con la vacuna. Podrían haber cumplido y apelado. Teniendo en juego el derecho a la salud del amparista. Decidieron con intención y voluntad no cumplir” afirma el escrito presentado por el abogado Jorge Monastersky,quien patrocinó a Gelo en el amparo contra el Ministerio de Salud que cuenta con sentencia firme en el fuero Contencioso Administrativo Federal.