La Corte de Justicia de Salta dispuso por los jueces de todos los distritos judiciales deberán conformar dos grupos de trabajo, que rotarán por semana, de hasta el 50 por ciento de la totalidad del personal que presta servicios en forma presencial. Los magistrados, según informaron, podrán convocar en turno vespertino a aquellos empleados que no fueran convocados en la nómina semanal. El personal que no presta servicios en forma presencial, podrá ser convocado a realizar sus tareas en la manera remota. Los juzgados que se encuentren de turno podrán convocar a la totalidad del personal con previsión de las medidas de salubridad dispuestas por las autoridades competentes, siempre que no se encuentren comprendidos dentro del grupo de riesgo.