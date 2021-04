En el Juzgado de Instrucción N°4 de Capital, que funciona en el ex Hotel Buenos Aires se activó el esquema de burbuja. Por ello, el personal que asistía a la tarde cumplirá horario matutino desde mañana miércoles 28 de abril y hasta tanto se reincorpore el plantel del turno de la mañana por casos positivos de COVID19. Se recuerda que los plazos procesales no se suspenden y se dio la orden de priorizar la atención al público y el cumplimiento de las actividades más urgentes. El esquema de burbuja de trabajo fue autorizado por Acuerdo Nº 1/21 y el objetivo es que ante la existencia de casos de este virus la dependencia pueda continuar funcionando. Es por ese motivo que las dependencias tienen dividido el personal en dos grupos, aunque la atención al público, continúa siendo en forma exclusiva por la mañana. El nuevo esquema busca un equilibrio ente la continuidad del servicio y la salud de los trabajadores judiciales, y su finalidad no cerrar la dependencia, evitando el amontonamiento de personal, la preservación de la salud y eventuales recambios.