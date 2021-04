Un joven en Córdoba fue acusado por abuso sexual contra su prima. El acusado confesó, en forma libre y voluntaria, que había cometido los hechos y expresó su arrepentimiento. Los hechos fueron calificados como abuso sexual simple reiterado y ocurrieron en boliches que frecuentaba la víctima. Según relató la damnificada, su primo la tocaba en sus partes íntimas cada vez que estaban a solas.

Si bien se dictó una absolución en la causa porque la fiscalía interviniente no mantuvo la pretensión punitiva, el titular del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de San Francisco ,Andrés Emilio Peretti, resolvió adoptar medidas para mitigar la victimización en virtud de la vulnerabilidad de la damnificada en razón de la edad al momento de los hechos y el género.

En autos “A., D. M. - Causa Pen-Juv. con menor inimputable” el tribunal le impuso al acusado restricciones de acercamiento y contacto, tales como la prohibición al joven que concurra al domicilio de la víctima, a su trabajo, a su espacio de estudios o esparcimiento y a cualquier lugar que frecuente como así también relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí.

En este sentido, le prohibió que mantenga cualquier tipo de comunicación por sí o por intermedio de otra persona con la víctima ya sea en forma verbal, telefónica, personal e, incluso, mediante de redes sociales como Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram.

El magistrado se dirigió en párrafos de lectura fácil a la víctima y victimario. A la joven le expresó que “fuiste muy valiente en contar lo que pasó, ya que no deben permitirse este tipo de conductas. D. sabe que lo que hizo estuvo muy mal y que no puede volver a hacerlo. Además, le dijimos que no puede acercarse a vos ni molestarte de ninguna manera. Si así lo hace, por favor avisá a la Policía o a nosotros cuanto antes”.

Respecto al joven, dejó un contundente mensaje: “No vuelvas a meterte en problemas, seguí trabajando, evitá el consumo de drogas y alcohol, en exceso, seguí practicando deportes y hacé tratamiento terapéutico para ayudar a solucionar tus problemas”.