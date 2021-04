El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro advirtió sobre una nueva modalidad de estafa virtual, conocida como “sim swapping” que consiste en la investigación por parte del estafador para obtener datos personales de los titulares de una línea telefónica.

Detallaron que los estafadores se hacen pasar por el titular de la línea, se comunica con la empresa de telefonía que le presta el servicio a la víctima y solicita el cambio de su tarjeta SIM, argumentando que se la robaron o que no le funciona, entre otros posibles motivos.

Desde el Ministerio Público advirtieron que las empresas de telefonía no cuentan un sistema de verificación de identidad demasiado sofisticado, por lo que es muy posible que con sólo brindar algunos datos como DNI, dirección, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento, den de baja la tarjeta SIM que utiliza el potencial damnificado o damnificada y envíen la nueva al estafador.

Luego, "una vez que recibe el chip nuevo, comienza a solicitar cambios de contraseña de cuentas bancarias o de redes sociales, las cuales en muchas oportunidades tienen como resguardo de seguridad el envío de un SMS al teléfono. Al tener el chip bloqueado, la víctima no recibirá el mensaje de texto, sino que lo hará el estafador o estafadora, logrando acceder así a nuestras cuentas".

Por ese motivo, desde el organismo recomendaron a la población que apenas se adviertan que no cuentan señal en tu teléfono, no podés llamar ni recibir llamados o mensajes de texto, comunicate con la compañía telefónica para consultar el motivo.

Asimismo, pidió que no brinden sus datos personales ni los publiquen en las redes sociales. Si bien en este caso en particular, los datos que solicitan las compañías telefónicas para verificar la identidad son fácilmente obtenibles, "intentá no tenerlos publicados en tus redes sociales ni tener público tu correo electrónico".

Por último, revisar sus estados de cuenta bancaria y ante el primer movimiento sospechoso cambiá la contraseña, comunicarse inmediatamente con la entidad bancaria y explicar la situación para buscar que arbitren los medios necesarios para evitar que quiten dinero.