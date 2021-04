Este domingo por la noche, las alarmas sanitarias se encendían con el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña a favor de la presencialidad de las clases en CABA. Posturas a favor y en contra, citas jurídicas y consejos sanitarios inundaban las redes sociales y los medios de comunicación, convirtiendo el debate en el centro de la agenda al día siguiente.

Unos pocos kilómetros hacia al sur, la disputa por las clases presenciales no ha sido ajena en la ciudad de La Plata. El diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky junto a otros legisladores de su bloque, acompañados por los padres de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron este sábado un recurso de amparo ante la justicia platense para garantizar el dictado de clases presenciales, ante las últimas medidas impuestas por el gobernador Axel Kicillof, mediante el decreto 181/2021.

“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria”

El amparo considera al accionar del gobierno nacional y provincial como "irresponsable" y "contraria al Derecho Humano a la Educación".

En diálogo con Diario Judicial, Lipovetzky afirmó que “la experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria”, y agregó que “la falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”.

“Acá no se trata de presencialidad versus virtualidad, sino que, si no hay presencialidad, en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires y también de nuestra ciudad de La Plata, no van a tener clases, porque muchos chicos de las zonas más vulnerables no tienen el acceso a la tecnológica necesaria para poder tener sus clases virtuales” concluyó el legislador.

Rebelde way

El viernes, dos colegios platenses anunciaron que acudirán a la justicia para garantizar la asistencia de los alumnos en las aulas, además de convocar a la continuidad de las clases el lunes dentro de los establecimientos. Se trata del Esseri, del barrio Gonnet, y del Colegio Patris, de City Bell

La rebelión quedó trunca y este lunes los padres del colegio Esseri de City Bell se sumaron al abrazo simbólico convocado por la institución, que finalmente decidió acatar la medida gubernamental y no abrirá la escuela, aunque sigue firme con el amparo presentado en la Justicia con el que solicitó el dictado de clases presenciales más allá del decreto presidencial que restringe la actividad en las aulas hasta el 30 de abril.

Amparo ¿en dónde?

Este lunes la magistrada Graciela Ines Barcos, titular del Juzgado de Familia N°3 de La Plata, se inhibió para entender en una acción de amparo que le fue remitida por Faro Innovación Educativa S.A contra la suspensión de la presencialidad en las aulas.

El amparista señaló que la Provincia de Buenos Aires no ha publicado ninguna norma en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia N°241/2021, y que el mismo violenta derechos amparados por la Constitución Nacional y la Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.

La magistrada consideró que en el caso debe prevalecer la competencia federal toda vez que se encuentra en juego la interpretación de una norma federal que excede el marco de la jurisdicción provincial conforme lo previsto en los arts.116 de la Constitución Nacional y 2 de la Ley 48.