“Estoy ingresada en un sanatorio con COVID. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuide como pocos”, publicó la jueza María Jimena Monsalve en su red social de Twitter.

Su mensaje circuló rápidamente por internet y dejó a la luz la problemática de la falta de camas – especialmente en el AMBA-, el aumento de los contagios y la atención brindada por la Obra Social del Poder Judicial de Nación (OSPJN).

La jueza nacional de Ejecución Penal, quien luego de su reclamo público fue trasladada a un sanatorio privado, interpeló al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez por la situación y afirmó: “Me rompo el alma cada día por asegurar el derecho a la salud de mis detenidos. Y no puedo recibir la atención que necesito y merezco, cuando el cuerpo no da para más”.

La falta de camas y el aumento de los contagios sucede al mismo tiempo que las denuncias y reclamos por las falencias en las prestaciones y autorizaciones de la OSPJN. Esta semana, la Corte Suprema decidió crear la Comisión de Informatización para "modernizar" los procedimientos internos e informatizar los trámites de la obra social.

“Ahora sí, acostada en una cama. No importa color político, esto es vida o muerte. Ahogarte o respirar. Volver a ver a tus hijos. Hoy la comunicación en red y los que me conocen transparente y justiciera me ayudaron y confié en cada uno. Conciencia, por favor”, expresó la magistrada.

En los últimos días se reportó un incremento de los contagios dentro del Poder Judicial. Uno de ellos fue el de la jueza federal María Servini de Cubría, quien fue internada ayer en terapia intensiva luego de que se agravara su salud tras contagiarse de coronavirus.

