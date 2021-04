Esta nota está amparada por los derechos de autor, por lo que no puede cortarse y pegarse. Si quiere compartir esta nota, utilice los íconos de Facebook y Twitter que aparecen en la parte superior del texto.

Un magistrado ordenó la inmediata libertad de un hombre que llevaba 42 años de prisión ininterrumpida, habiendo cumplido su condena en 1996. Si bien el imputado no deseaba salir de la cárcel por no contar con ningún vínculo familiar o social, el sentenciante decidió que "esa privación de libertad no podía continuar extendiéndose en el tiempo".