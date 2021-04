Hasta el 15 de abril hay tiempo para anotarse en este curso, que tendrá una duración de dos meses.

Temario :

Módulo 1: Conceptos esenciales: Principios generales de los Contratos, Fuerza vinculante y buena fe, Pautas interpretativas conforme el CCCN, análisis de situaciones extraordinarias en el ámbito contractual: introducción a los conceptos de caso fortuito/fuerza mayor, frustración de la finalidad del contrato, doctrina de la imprevisión.



Módulo 2: Análisis practico-contractual y revisión de fallos a nivel local de caso fortuito/fuerza mayor, frustración de la finalidad del contrato, doctrina de la imprevisión. Su aplicación en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.



Módulo 3: Caso fortuito/fuerza mayor, frustración de la finalidad del contrato, doctrina de la imprevisión en el derecho comparado. Análisis legal practico de los contratos bajo el sistema anglosajón del common-law.



Módulo 4: La conexidad contractual como novedad introducida bajo el CCCN. Introducción a otros institutos relacionados (suspensión de cumplimiento/ tutela preventiva/remedios cautelares).



El profesor a cargo es Sebastián Ferreyra Romea, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor), Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral (Becado en base al Mérito Académico, Diploma de Honor) y Magíster en Derecho por la London School of Economics and Political Science, Reino Unido (LSE) (Becado y distinguido con calificación Magna Cum Laude). Participa en posiciones de liderazgo en Actividades de Voluntariado en Argentina y fue Presidente Fundador de la Competition Law Society en London School of Economics and Political Science, donde actualmente reviste el cargo de Consejero Especial y Embajador para Latinoamérica.​Su área de trabajo se centra en el derecho civil y comercial, asesorando a particulares o empresas en la estructuración jurídica de sus negocios o frente a conflictos legales. Posee amplia experiencia en asuntos societarios, contractuales, de defensa de la competencia y en regulaciones bancarias y financieras. Ha publicado varios artículos sobre su área de experiencia y ha sido profesor asistente de Derecho Internacional Privado y Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia en todo tipo de asuntos legales, tras desempeñarse varios años en estudios de abogados y empresas de primer nivel en Argentina y en el extranjero, y ha sido reconocido por su liderazgo por el Foreign & Commonwealth Office del Gobierno del Reino Unido.



Más detalles e inscripción: https://www.campusjudicial.com.ar/contratos