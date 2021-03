La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación emitió un duro comunicado ante “un nuevo e infundado ataque contra la independencia del Poder Judicial, los Ministerios Públicos y sus integrantes”. Fue luego de que se hiciera pública la intención de la comisión bicameral de seguimiento del MPF de solicitar las declaraciones juradas a fiscales que intervinieron en casos de corrupción.

La entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, alzó su voz ante el avasallamiento sus integrantes. “Se intenta, sin éxito” doblegar a magistrados “en su templanza, ecuanimidad e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones” alerta el texto, que denuncia una “práctica mediática” y una campaña de desprestigio.

“Los que la utilizan parece que no advierten que generan un descrédito inadecuado de todas las instituciones de la Nación. No solo de la del Poder Judicial y los Ministerios Públicos que se pretende atacar. También sacan a la luz una negativa imagen de aquellos Poderes del Estado a quienes esos interlocutores representan al realizar estas embestidas a través de los medios y las redes sociales, cuando conocen los canales adecuados previstos en la Constitución Nacional para encausar aquellas cuestiones que consideren justifica sostener esa denuncia, pero no la concretan”, expresa el comunicado

“Utiliza además un vocabulario impropio a pesar del cargo que ostenta, para lograr de esa forma una repercusión que no lograría de recurrir a los canales previstos en la Constitución”, cuestiona la AMFJN.

El destinatario de los dardos de la AMFJN es el diputado y ex consejero de la magistratura Rodolfo Tailhade, quien preside la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Según se indicó en distintos medios, Tailhade solicitaría las declaraciones juradas de varios integrantes del Ministerio Público Fiscal, como Eduardo Casal, Raúl Pleé o Carlos Rívolo.

“Qué patéticos, corruptos y decadentes. Son magistrados, y participan de operaciones de espionaje ilegal", respondió Tailhade

La Asociación asegura que no se cuestiona el pedido de exhibir las declaraciones juradas públicas, ya que estas “pueden poner a la vista todos losintegrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos y ser requeridas por cualquier ciudadano siguiendo el procedimiento previsto”, sino que se cuestiona el pedido en un contexto de campaña de desprestigio, donde se aprovecha también para atacar al procurador Eduardo Casal.

El comunicado concluye que “estos innecesarios y fútiles ataques a los Ministerios Públicos de la Nación y a sus integrantes conllevan un avasallamiento contra la propia institución que la constitución ha creado para salvaguardar la legalidad y los intereses de la sociedad”

La respuesta de Tailhade no se hizo esperar, a través de su perfil de Twitter salió al cruce de la AMFJN: “Qué patéticos, corruptos y decadentes. Son magistrados, y participan de operaciones de espionaje ilegal. Tanto miedo tienen de mostrar su patrimonio? Les aviso, no sólo voy a pedir la declaración jurada de los fiscales, también voy a pedir la de todos los jueces”.