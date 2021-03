Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto del Poder Ejecutivo que suspende dos de las causales de caducidad de los partidos políticos debido a la pandemia del Covid-19. La iniciativa, que recibió 65 votos, busca suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones. Puntualmente, el proyecto establece que los partidos que no hayan podido celebrar elecciones internas o que no hayan reunido el mínimo de afiliaciones debido a la emergencia sanitaria podrán participar de las elecciones de este año.