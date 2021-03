La Procuración General de Río Negro y el Superior Tribunal de Justicia aprobaron un protocolo sanitario para la realización de los juicios por jurado en la provincia. El texto busca garantizar el distanciamiento social, el uso de barbijos, la higiene de manos, entre otros puntos.

A través de una Acordada, las autoridades explicaron que buscaron “establecer una metodología para la realización de Juicios por Jurados Populares implementando una serie de medidas de prevención que permitan satisfacer las diferentes etapas del enjuiciamiento, en consonancia con los protocolos y recomendaciones que deben ser respetadas” por las partes que intervienen.

El reglamento sostiene que los “horarios de programación de audiencias serán previstos entre las 8 y las 18, salvo el día de deliberación, que no tendrá límite horario”.

En cumplimiento de los decretos nacionales y provinciales emitidos durante la pandemia, el ingreso de público estará suspendido y se procurarán opciones de transporte para los jurados y partes que minimicen los riesgos de contagio.

Por otra parte, se detalló que los medios de comunicación podrán seguir las audiencias de manera remota o por salas específicamente habilitadas. Fotógrafos o camarógrafos podrán ingresar a la sala durante un lapso previo al inicio. Al igual que en los juicios por jurados en situación de normalidad, no se podrá exhibir imágenes del jurado popular, para garantizar su tranquilidad para decidir.

En esa línea, se especificó que solo se podrán difundir los alegatos de apertura, los de clausura, tanto del fiscal como de la defensa, y "no se pueden reproducir aquellas instancias donde se generan prueba: testigos, peritos, etc, para no interferir en el desarrollo del juicio".

La Acordada regula que se tomará la temperatura corporal previo al ingreso a la sala de audiencias, y el mantenimiento de medidas sanitarias como higienización de manos y tapabocas. Asimismo, se prevé la ventilación de ambientes y el distanciamiento y "las medidas para la protección sanitaria de los ciudadanos y ciudadanas que conformarán el jurado popular y la eventual tramitación de un permiso de circulación".

