Tras días de especulaciones al respecto, Alberto Fernández confirmó que Marcela Losardo dejará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por decisión propia. No confirmó quién la reemplazará, aunque suenan como opciones los abogados Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.

“Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono", detalló al presidente en diálogo con el canal C5N

Al respecto, Fernández agregó que verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”.

Losardo, la primera mujer en ocupar el Ministerio de Justicia, se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde conoció y forjó su amistad con Fernández. No es la primera vez que trabajaron juntos, ya que ambos fueron socios en un estudio de abogados y cuando el presidente se desempeño como jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, ella fue jefa de asesores.

Al poco tiempo de asumir, en una cena de la Asociación de Magistrados, la ministra se pronunció en favor de un Poder Judicial “independiente, libre, probo, limitado sólo por la ley, que rinda cuenta de sus actos como el resto de los funcionarios públicos y que imparta justicia sólo por el imperio de la ley” y, se manifestó en favor de debatir sobre las reformas necesarias.

Asimismo, remarcó que su intención era trabajar de manera articulada con el resto de los poderes del Estado para impulsar "políticas de transparencia para lograr una justicia independiente, federal y mirada de Derechos Humanos, garantizando el acceso a la Justicia a los sectores más vulnerables".

También fue Secretaria de Justicia hasta el 2009 y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y escribía sobre problemáticas del tema en su ciclo de entrevistas “Justicia Abierta”, en el sitio Infobae.

En dicho espacio entrevistó a figuras como Ricardo Basílico, Patricio Manariello, María Florencia Budiño, Fernando Lima, Luis María Cabral, Juan Manuel Culotta, Ricardo Recondo y la propia vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco.