Jue 21 de enero de 2021

La justicia federal rechazó una cautelar contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El fallo calificó de "improcedente" el pedido de suspender una norma con carácter general, porque se llegaría "al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo la no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla".