El viernes pasado, COLPROBA anunciaba que el Consejo Superior resolvía mantenerse en sesión permanente, analizando los cursos de acción necesarios y operativos para cada situación particular. Desde el organismo aseguraron a Diario Judicial que "el servicio de justicia en la Provincia está en llamas", alegando dificultades para acceder al sistema de notificaciones, la Mesa de Entradas Virtuales, problemas con las audiencias, entre otras cuestiones.

Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, afirmó a DJ que el sistema actual de gestión del Poder Judicial “tiene que modernizarse, funcionar como un sistema con una Corte protagonista y manejando los hilos de toda esta organización”.

En esa línea apuntó que en el Poder Judicial de la Provincia existe “una gran cantidad de diferencias de criterios: el Poder Judicial está atomizado, cada órgano se maneja en forma diferente e independiente”. El Presidente de COLPROBA relató que desde el organismo recibieron quejas de los jueces de primera instancia, de Paz, laborales y de familia.

“Tenemos problemas que todavía no podemos resolver como es el tema de las audiencias que no logramos que vuelvan a la normalidad, y encontramos actitudes muy negativas en efectores del poder judicial, que no nos permite recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y asegurarle a nuestros clientes un servicio de justicia efectivo” manifestó.

Laborde recordó que durante el 2020 hubo muchos adelantos en materia electrónica en la Provincia: “Por un lado quienes trabajamos dentro del servicio de justicia y nuestros propios clientes han elevado la vara: lo que quieren son respuestas rápidas, una gestión más dinámica. Estos avances tecnológicos dejan al Poder Judicial a las puertas de brindar un salto de calidad del servicio. Hay una exigencia interna entre los jueces”.

En este ambiente hay inconvenientes colaterales, como tener que cubrir la gran cantidad de vacantes que hay, el aumento del presupuesto del Poder Judicial que propone todos los años la Corte y nunca obtiene.

“Entendemos que hay un agotamiento de este sistema de gestión y una necesidad urgente que no se puede postergar más. En ese sentido, el Consejo Superior ha resuelto permanecer en sesión permanente. Ha pedido a todas sus comisiones un listado de cuáles son las falencias que se encuentran hoy en día en el Poder Judicial y las sugerencias que hace años venimos haciendo para reunirlas y presentarlas de alguna manera al público en general” concluyó.