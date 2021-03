La Argentina adoptó la forma de gobierno representativo, republicano y federal y cada provincia debe garantizar su Administración de Justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Se funda en la división jurídica y política de Poderes, debiendo ser el Poder Judicial el prestigioso contralor independiente de la constitucionalidad de las leyes y garantía de seguridad para los Derechos Ciudadanos y Humanos.

Debe ser integrado por los mejores en experiencia, conocimiento y valores morales. Los Superiores Tribunales se integran por aspirantes que no concursan ni se someten al Consejo de la Magistratura (que selecciona y propone para jueces de primera instancia y Cámaras o Tribunales de Casación). Son propuestos por los políticos de turno con acuerdo del Senado en sesión pública, y el aspirante debe acreditar “suficiencia en la ciencia del derecho “ además de antigüedad en el ejercicio profesional,

”Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante su presidente desempeñar fielmente el cargo. El presidente lo prestará ante la Suprema Corte” (art. 179 Constitución local). Jurar es el acto y expresión con los que una persona se compromete solemnemente. Es el ofrecimiento de una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un deber.

Desde lejanos tiempos los juramentos pretendían cierto orden y surgieron al mismo momento en que las personas engañaban. Los egipcios, persas, griegos y romanos lo aplicaron, destacándose jurar por la Diosa Fidelidad y el Dios Fidus (Vesta para los Romanos, sacerdotisa cultora del hogar íntimo y del fuego eterno). En el cristianismo la cruz es el símbolo divino del compromiso donde se reconoce el origen y base de toda Verdad y Justicia. La ordalía o purgación canónica se expandió y extender la mano sobre el sepulcro o altar santo era prueba de verdad o vengador del perjuro. El practicante de la religión hebrea promete por un solo Dios todopoderoso y por la Ley de Moisés.



Desde el constitucionalismo es el acto público y solemne en que al recibirse la investidura suprema de la función pública se compromete el cumplimiento de los deberes políticos y legales respecto al pueblo, gobierno y bloque de legalidad constitucional y Derechos Humanos .

La Constitución local tiene el juramento asertivo de “desempeñar fielmente el cargo”. ¿Qué significa fielmente? Exacto, escrupuloso, textual, con lealtad que no defrauda la confianza depositada o que cumple con sus obligaciones; observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. Ese deber no se limita solo al momento de sentenciar (acto jurisdiccional); hace a la integralidad de la conducta pública de la persona.

Ante la difusión pública que dos Jueces de la SCBA – designados en su momento por el entonces Gobernador Solá sin consulta de la opinión pública se vacunaron en un hospital de Florencio Varela donde estarían registrados en la planillas a dichos fines como “ personal de sanidad”, la SCBA aclaró públicamente que el personal judicial mayor de 70 años fue informado por el área de Personal que “ debían inscribirse en la página web Vacunate y aguardar la citación oficial” ratificando así su cumplimiento de respetar pautas objetivas y a las prioridades establecidas con carácter general por la autoridad sanitaria competente, así como en los principios de acceso universal ponderado e igualitario de la vacunación”.

La SCBA transparentando su accionar expresa que indicó que se debían respetar ,observar y cumplir con las normativas y los DDHH. El pueblo argentino, y bonaerense en especial, descree de la calidad de la Justicia y de sus miembros. ¿Cómo estima el Poder Judicial que la ciudadanía recibe estas noticias de vacunaciones VIP fuera del sistema de registro y de la espera de turno?Si saltarse la fila no es delito, según sostuvo incorrectamente el Presidente, ¿qué mensaje emite a la ciudadanía?

La cultura popular es inteligente y ese mensaje se recepta distorsivo y no respetuoso de la Constitución, debiendo esclarecerse lo ocurrido para que no quede oculto porque todos los magistrados y funcionarios no son iguales y la salud institucional así lo exige . Además refirma que Carlos Gardel y la sabiduría popular están vivos en cuanto a que un juramento de amor, en este caso a la institucionalidad y respeto al pueblo y la Constitución, quizás sea “amores de estudiantes” que como dice la canción: “…hoy un juramento… mañana una vacunación…amores de estudiantes …flores de un día son...



* Carlos Alberto Andreucci es Abogado y Profesor Universitario. Presidente CLAP 2000/2003. Presidente de la Unión Ibero americana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.