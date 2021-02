Durante el jueves por la noche, el periodista Tomás Mendez daba la nota en su programa ADN Periodismo Federal, transmitido por C5N a las 22.00, donde se dirigió al Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, con hirientes mensajes hacia su pareja, la magistrada Analía Viganó: “Piumato, estás con Analía Viganó ahora? ¿Te está sirviendo un vasito de agua ahora? Te cocinó hoy? Porque la verdad es que te debe un gran favor. ¿La querés no? La querés muchísimo. ¿Por eso cambiaste? ¿Y ahora tenés que devolver el favor? Piumato nombraste a tu señora como jueza”.

Las declaraciones se dan poco después de que Piumato criticara en su cuenta de Twitter al líder de camioneros Hugo Moyano, a quien le atribuyó "privilegios" por haber sido inmunizado contra el coronavirus por fuera del cronograma oficial de vacunación. Cabe recordar que Analía Viganó, quien lleva casi 40 años en la Justicia y más de 20 años siendo la pareja de Piumato, tuvo grandes dificultades para acceder al juzgado 31 de Trabajo (cargo que ocupa desde 2016) por su mala relación con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 2010 sacó las notas más altas y terminó primera entre 85 candidatos en un concurso para cubrir 17 vacantes de jueces del fuero laboral, pero jamás la nombraron. En 2012, Cristina Kirchner designó a 11 de los postulantes del concurso que Viganó había ganado. Eligió a quienes habían salido del segundo al decimotercer lugar. Con la asunción de Mauricio Macri, Viganó fue designada finalmente como magistrada.

Repudio a las declaraciones

Maia Volcovinsky, Integrante Comisión Directiva UEJN, repudió las declaraciones del periodista Tomás Méndez, afirmando que desde el organismo “sentimos una indignación enorme por las injurias hacia una persona como es la doctora Viganó que es un ejemplo, que está hace 40 años en el sistema judicial, hizo toda la carrera, todos los escalones”; agregando que “sufrió el escarmiento de ser la esposa del Secretario General de nuestro gremio (Julio Piumato), quien criticó las medidas de Gobierno de CFK, y como castigo por tener la valentía de expresar su opinión que los judiciales tenemos respecto de las políticas tomadas, castigaron a su esposa”.

“Nosotros creíamos que ese asunto podía dejarse en el pasado pero nuevamente encontramos estos ataques por parte de un periodista militante del mismo signo político” consideró Volcovinsky.

“Pueden seguir haciendo el ridículo teatro machista de considerar que Analía no llegó a jueza por sus condiciones, sino por el “macrismo del que se sirvió su marido para hacerla con su hombría jueza”

Además advirtió que “nosotros no vamos a reprimir nuestras convicciones” y consideró que “en una situación como la que atravesamos, de pandemia mundial y emergencia sanitaria, que se repartan las vacunas entre los dirigentes, es una sentencia de muerte para la clase política argentina y de su capacidad de representación. Continuaremos denunciando todo lo que sea en perjuicio de los judiciales y la sociedad”.

Por otro lado, la UEJN lanzó un comunicado en defensa de Viganó, bajo el título "¿Qué Tomás, Méndez?", expresando que “Pueden seguir haciendo el ridículo teatro machista de considerar que Analía no llegó a jueza por sus condiciones, sino por el “macrismo del que se sirvió su marido para hacerla con su hombría jueza”. NO! Analía es jueza porque lo ganó. No le fue fácil como a ninguna mujer. Los/as que conocemos a la familia, sabemos que las carreras de ambos, fueron un sacrificio familiar GRANDE.”



Los controvertidos antecedentes de Méndez

El 1 de abril de 2020 el periodista Tomás Méndez –en su programa Periodismo federal, emitido por C5N– afirmó que el responsable del origen del COVID-19 “fue el hombre, no el murciélago”, amplificando teorías conspirativas y fundamentando su posición por medio de videos fake que circularon por las redes sociales. El comunicador sostuvo que la pandemia es el resultado de una conspiración entre lo que llamó “los ricos del mundo”, inculpando a Estados Unidos, Israel y Europa, que, según sus afirmaciones, habrían creado en un laboratorio el virus causante del COVID-19.

En aquella oportunidad el INADI detectó además frases antisemitas en las redes sociales del periodista en relación con el coronavirus, como por ejemplo: “El sionismo maneja el mundo y este gobierno está a sus pies”, “están en Argentina señores, tienen que regir las normas de nuestro país” o “no me extrañaría que los judíos crearan el coronavirus y ya tuvieran la vacuna".La DAIA repudió enérgicamente sus dichos antisemitas, lo mismo que el propio canal C5N. Finalmente, Tomás Méndez no tuvo más remedio que disculparse con la comunidad judía.

El periodista cordobés también tiene varias condenas judiciales por sus dichos en los medios, entre ellas una confirmada por Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba originalmente impuesta por la Cámara Civil y Comercial de 2ª Nominación en diciembre de 2018, por la demanda que le entabló empresario entrerriano Horacio Fritzler al que Méndez había tildado de narcotraficante.