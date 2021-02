La Defensoría General de la Nación recordó que el próximo martes 23 de febrero vence la inscripción a los concursos públicos de antecedentes y oposición convocados para cubrir dos cargos de defensor/a público/a oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz; defensor público oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes; defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca N° 2, provincia de Catamarca; defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, provincia de La Rioja; defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero; defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires. Vencidos el período de inscripción, se iniciará un nuevo plazo de diez días hábiles (Art. 18, Inc. b) del Reglamento) para presentar personalmente o por tercero/a autorizado/a —en la Secretaría de Concursos de la DGN, sita en Av. Callao 289, piso 6º, Capital Federal, en días hábiles y en el horario de 9.00 a 15.00 horas— o remitir por vía postal a dicha Secretaría, la documentación a la que se refiere el Art. 19, Inc. c) del Reglamento, lo que deberá efectuarse ineludiblemente en soporte papel, debidamente foliada y en carpeta o bibliorato. Esta documentación también podrá ser presentada o enviada durante el período de inscripción al que alude el Art. 18 Inc. a), siempre que con anterioridad ya se hubiese enviado por correo electrónico el Formulario Uniforme de Inscripción.