La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria de un condenado por delitos de lesa humanidad -diversos casos de abusos sexuales agravados, privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos agravados. Integrada por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone, de manera remota y mediante firma electrónica, resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín que rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado a favor del ex policía bonaerense y personal civil de la Fuerza Aérea, Héctor Oscar Seisdedos. El nombrado había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín, a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por crímenes de lesa humanidad cometidos en la denominada Subzona militar 16, que comprendía los distritos bonaerenses de Moreno, Merlo y Morón, bajo comando de la Fuerza Aérea en el marco de la represión ilegal acontecida durante la última dictadura cívico militar. La sentencia condenatoria fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 14 de agosto de 2018, encontrándose actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja interpuesto por la defensa. Los camaristas, de manera conjunta, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado Seisdedos, convalidando de esta manera el temperamento adoptado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de San Martín, consistente en que no correspondía el otorgamiento de la prisión domiciliaria de Seisdedos al no haber variado las circunstancias que se tuvieron en consideración al rechazar un pedido anterior de morigeración de la detención. Asimismo, el tribunal de juicio valoró el tiempo de condena que le resta cumplir a Seisdedos, la gravedad de los delitos por los que resultó condenado y el resultado de los protocolos y pautas de procedimiento implementado por el Servicio Penitenciario Federal frente a la pandemia de Covid-19.