Esta nota está amparada por los derechos de autor, por lo que no puede cortarse y pegarse. Si quiere compartir esta nota, utilice los íconos de Facebook y Twitter que aparecen en la parte superior del texto.

La Justicia Civil y Comercial de La Plara rechazó el pedido de una ahorrista que solicitó que la cuota no supere el 30% del valor de sus ingresos económicos. Los jueces consideraron que no se encuentra configurado el presupuesto de verosimilitud del derecho ya que la pretendiente no acreditó la documentación completa de la relación comercial.