La Corte Provincial dispuso hoy por Acuerdo Extraordinario N°2020 un incremento del 5% a partir de febrero de 2021 y un 5% a partir de marzo de 2021. El aumento alcanza a toda la planta administrativa, de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios. El Superior Tribunal de Justicia dispuso además por Acuerdo Extraordinario N°21/2020 liquidar por única vez para todo el personal del Poder Judicial y contratados con locación de servicios, un adicional no remunerativo y no bonificable de 8 mil pesos por agente activo de la planta permanente y temporaria. Esto es para todas las escalas de la estructura salarial y por contrato de locación de servicios vigente. Los 8 mil pesos se liquidarán, 3 mil pesos con el sueldo del mes de diciembre de 2020 y 5 mil pesos con el salario del mes de enero de 2021. Este adicional no será parte integrante de la base de cálculo de ningún concepto remunerativo y/o no remunerativo.