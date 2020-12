Se resolvió que la Inspección General se Justicia de la Nación (IGJ) únicamente admitirá la presentación de oficios librados por tribunales Nacionales o Federales en formato digital, a través de la funcionalidad para el Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX) del Sistema de Gestión Judicial. “Los oficios librados por tribunales Nacionales o Federales que sean presentados por otro modo o vía que no se ajuste a lo dispuesto en la presente resolución se tendrán por no presentados y no serán objeto de trámite posterior alguno”, señala la resolución general 50/2020 oficializada en el Boletín Oficial. Esta medida era un fuerte reclamo de los profesionales, ya que la institución no se encontraba adherida al sistema, lo que se sumaba ak extenso plazo para el otorgamiento de turnos presenciales y las limitaciones en la cantidad de oficios a diligenciar en sus oficinas.