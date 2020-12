Al cumplirse un mes del fallo de la Corte Suprema que puso un límite a los traslados, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por Graciela Camaño, continúa analizando y debatiendo el futuro de todos los jueces trasladados.

El Cuerpo deberá definir a situación de un total de 36 magistrados que se encuentran en un escenario complejo tras la decisión del Máximo Tribunal que declaró que los traslados no tienen carácter definitivo, sino transitorio y que recalcó que “el único mecanismo para acceder a la judicatura” es el que prevé el artículo 99 inciso 4º de la Constitución Nacional.

Sin embargo, la situación de los jueces trasladados es muy diversa, ya que algunos obtuvieron nuevo acuerdo por haber alcanzado los 75 años, otros fueron trasladados de una sala a otra del mismo tribunal e incluso hay un caso de asignación en los términos de la ley nacional 27.307.

En la última reunión, el Consejo de la Magistratura decidió la apertura del concurso para los cargos que ocupan provisoriamente Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Criminal y Correccional Federal, pero no se avanzó con los demás casos. En este escenario, el diputado y consejero Pablo Tonelli envió una nota a la Comisión solicitando la promoción y activación de los concursos de aquellos cargos que se encuentren ocupados por magistrados trasladados.

“Solicito que la comisión convoque de manera inmediata todos los concursos correspondientes a aquellos cargos judiciales que actualmente se encuentren transitoriamente ocupados por magistrados que hayan sido trasladados", requirió el consejero en una nota que será analizada en labor.

A esta situación se suma el pedido del juez Eduardo Farah, quien solicitó volver a prestar funciones en la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñó hasta 2018. Actualmente presta funciones en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, luego de un breve paso por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1.

Tonelli, asimismo, solicitó que se suspenda la tramitación de todos los concursos que tengan por objeto cubrir vacantes originadas por el traslado de magistrados titulares. Se trata de cuatro concursos que eventualmente deberían suspenderse, a pesar de encontrarse en su etapa final tras haber completado la prueba de oposición y entrevistas personales.

Volver al origen

“Motiva esta solicitud, por un lado, lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 3 de noviembre pasado (…) en que se juzgó –de modo irrecurrible- que los traslados oportunamente solicitados por el suscripto (…) no satisfacen los recaudos de un nombramiento acorde a lo dispuesto en la Constitución Nacional”, expresó el magistrado, quien afirmó que no desea "postergar en el tiempo la definición” de su situación, ya que no se presentará a futuros concursos.

En esa línea, la Comisión de Selección resolvió hoy dejar sin efecto la acumulación de la vacante de Farah que había sido dispuesta en el concurso 412 y, en consecuencia, excluirla hasta tanto se defina la situación del juez. Este concurso se encuentra en la etapa final a la espera de la aprobación de la terna.