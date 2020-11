Una encuesta realizada por la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos de la provincia de Formosa reveló que el 98 por ciento de las personas consideró la mediación como un proceso útil para alcanzar soluciones pacíficas, en tanto el 90,28 dijo que el procedimiento permite ganar tiempo y un porcentaje inferior, el 88,67, sostuvo que además de todos los beneficios referidos también se ahorra dinero. El informe detalló que el 95,95 no dudó en señalar que volvería a recurrir a este método de resolución no adversarial. Por otra parte, el 79,31 por ciento de las personas consultadas dijeron que la mediación mejoró la relación interpersonal logrando resolver sus conflictos a través acuerdos logrados en un 77,97 por ciento de los casos; mientras que el 96,40 por ciento admitió que no tendría inconvenientes en recomendar a otras personas pasar por un proceso de mediación, dado que, entre otras bondades, el sistema es voluntario, gratuito y confidencial. Para la encuesta fueron consultadas un total de 160 personas de diferentes sectores de la ciudad. El documento señalo, asimismo, que la atención telefónica de los mediadores fue una herramienta fundamental para atender los requerimientos de la gente, según expresó el 94.62 por ciento de los encuestados. Del mismo modo, el 95 por ciento respondió que el trabajo de los mediadores fue excelente en la escucha y en el entendimiento del conflicto, y en cuanto a las posibles soluciones exploradas los resultados indican que el 93,7por ciento de las personas se sintieron asistidas por los mediadores.