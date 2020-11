El Colegio Público de Abogados dela Capital Federal (CPACF) solicitó que, en forma urgente, el Banco de la Nación Argentina -sucursal Tribunales- adecue sus sistemas operativos destinados tanto al pago de los honorarios judiciales de los abogados, como así también a la apertura de cuentas y recepción de valores.

El reclamo lo efectuó a través de una nota dirigida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con copia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación.

La entidad presidida por Eduardo Awad recibió en las últimas semanas "innumerables pedidos de intervención" por parte de los matriculados, quienes expresaron su "profundo malestar" por las demoras de hasta 45 días en la percepción de los emolumentos que les corresponden por su labor profesional.

“Es una realidad que la emergencia sanitaria sigue vigente entre nosotros y en dicho sentido se deben extremas los cuidados personales y la circulación de los abogados por las dependencias bancarias, mas ello no puede justificar la inoperancia de las entidades financieras para cancelar los pagos de honorarios que son realizados a través de su intermedio”, argumentó el CPACF.

Explicó, asimismo, que con el actual sistema ambas partes pierden, ya que quien pretende pagar "se ve de hecho imposibilitado de cumplir con los plazos procesales", y quien pretende recibir el pago "se ve impedido en percibirlo en tiempo y forma".

En la nota, la entidad advirtió la especial situación por el Covid-19 y la consecuente dificultad de diligenciar los oficios por los medios habituales, como también el rápido avance de la utilización de la tecnología y el trabajo remoto, en línea con lo dispuesto la Corte Suprema en diversas acordadas.

El Colegio destacó también que estas “innecesarias e injustificadas demoradas denunciadas persisten y requieren una solución inmediata da atento que la paralización o ralentización de la Justicia redunda en un esquema insostenible de concentración de capitales, que sólo alienta la especulación financiera en perjuicio de los justiciables, los abogados y la economía misma”.

“Se torna imperiosa la necesidad de implementar y actualizar adecuadamente los sistemas operativos y los recursos humanos existentes, a los efectos de que el cambio de paradigma que supuso la adopción de un sistema de digitalización total, acelerada por razones de orden sanitario, no muera en una mera expresión de deseos de nuestro Máximo Tribunal".

“En lugar de la justa indemnización y el justo pago de emolumentos por las tareas desplegadas a fin de obtener aquellas, los fondos depositados retenidos no sólo no permanecen ociosos, sino que buscan el fruto natural del capital –interés-, pero ya no en manos de quienes tienen el derecho a disponer de los mismos”, concluyó el CPACF.