A menos de una semana de conocerse la ampliación de la imputación penal contra el fiscal Carlos Stornelli, Juan Manuel Pettigiani pidió se dicte su sobreseimiento "no sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta asociación ilícita sino por no constituir delitos los hechos mencionados". El fiscal general del fuero criminal federal de Mar del Plata opinó de esa manera en el incidente de apelación en la causa Etchebest Pedro y/otros s/denuncia elevado desde el juzgado federal de Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. [TEXTO COMPLETO]