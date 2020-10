Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, te presentamos Diálogo Jurídico, un ciclo de entrevistas a destacados referentes de nuestra facultad para hablar sobre distintas aristas jurídicas de la actualidad que ocupan a abogados y profesionales en el país.

¿Hace falta una reforma judicial? ¿Qué hago si no puedo cumplir con un contrato durante la pandemia? Si tengo una deuda en dólares pero el gobierno no me permite comprarlos ¿puedo cancelar mis obligaciones en otra moneda? ¿Qué responsabilidad le cabe a los sitios de ecommerce frente a una estafa? ¿Podría ser considerada confiscatoria la presión tributaria? ¿Cómo controlar las compras en la gestión pública?

De la mano de los periodistas Paz Rodríguez Niell y Francisco Olivera, cada programa será una oportunidad para dar respuesta a estas y más preguntas.

Creado con motivo del 25º aniversario de nuestra facultad, cada jueves hasta fin de año podrás acceder a una nueva entrevista a través de Youtube o Spotify.

¡Mirá el primer capítulo haciendo clic aquí!