Las prácticas judiciales han cambiado a la par del avance tecnológico y uno de los casos mas representativos del cambio de paradigma ha sido la incorporación de la posibilidad de realizar presentaciones pasado el horario de atención de las Mesas de Entradas de los distintos juzgados.

Es así que, gracias al Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, en la provincia de Buenos Aires desde hace algunos años el horario límite de 8 a 14 horas en el cual los abogados debían -literalmente- correr para dejar un escrito de juzgado en juzgado se dejó atrás, y se incorporó la ventaja de cargar el escrito en el sistema desde la comodidad del estudio jurídico.

Ahora bien, esta ventaja trajo como contrapartida que la facilidad del trámite implicará un aumento exponencial de las presentaciones, que si bien siguieron cargándose en el horario de atención de las Mesas de Entradas y también comenzó la tendencia a hacerlo fuera del mismo, dado que se considera que las mismas se realizaron dentro de la primera hora del día hábil siguiente.

La pandemia del coronavirus hizo lo propio en el fuero nacional y federal, que pasó de ese sistema mixto donde se debía presentar el escrito papel en horario de atención de 7:30 a 13:30hs a una completamente digital - por lo menos en el actual contexto- y el conflicto por el aumento de presentaciones hizo mella en el sector de los trabajadores judiciales, que ya se quejaron ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se restrinjan las presentaciones fuera de horario.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación publicó una carta disparando a la Corte Suprema por esta problemática. En el texto destacan líneas como la siguiente: “evidentemente, la presentación indiscriminada de escritos -tal como hasta ahora viene ocurriendo- atenta contra derechos básicos de los trabajadores/as judiciales en tanto -como se señaló- prolonga la jornada laboral e incluso la multiplica”.

"En el esquema anterior las presentaciones se hacían en papel dentro del horario judicial. Sí el lunes a la mañana llegaba un abogado con 300 escritos acumulados, evidentemente la situación era la misma, y había que darle respuesta en los plazos correspondientes".

Ante esta problemática, Diario Judicial dialogó con magistrados e integrantes del Poder Judicial al respecto. Sobre la temática, Daniel Silva, representante de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de la Asociación Judicial Bonaerense, consideró que “se modifica sin dudas el ritmo laboral y termina afectando no sólo el ritmo sino el horario", y señaló que "esa es una discusión actual que tenemos con la Corte porque los plazos procesales siguen siendo los mismos. Sí a vos un escrito te entró a las dos de la tardes, el plazo empieza a correr al día siguiente a partir de las ocho de la mañana, entonces no es lo mismo que ese escrito o ese expediente se empiece a mover con un horario más formal, desde las ocho de la mañana que permite saber que por más que vos te esfuerces nunca vas a lograr estar al día".

“Se modifica sin dudas el ritmo laboral y termina afectando no sólo el ritmo sino el horario" explicó Daniel Silva, representante de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de la Asociación Judicial Bonaerense

Además agregó que "nosotros como AJB no estamos en contra de la digitalización de los expedientes, de la modernización de la Justicia, pero sí queremos que esa modernización sea discutida con trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Puntualmente lo que venimos exigiendo desde la AJB es que se tome más personal, que se amplíen las plantas, algo que entendemos fundamental, y que por otro lado cuando existan las modificaciones a los sistemas se tengan en cuenta la voz de los trabajadores/as porque suele pasar que esas modificaciones no logran el efecto deseado de una respuesta rápida, sino que lo hacen más burocrático y más lento, con lo que termina siendo un perjuicio más que una ayuda”..

Por otro lado Mateo Laborde, Presidente de Colproba (Colegio de Abogados de la Provincia), contó a este medio que "la propuesta en algún momento había sido que se cerrara el portal, lo cual es absolutamente imposible, porque aún cerrándolo o impidiendo que se presente, igual queda abierto para que los abogados y auxiliares de justicia hagan los trámites y los generen, con lo cual de cualquier manera seguirían ingresando presentaciones".

Asimismo explayó que "cuando sin quererlo se produjo una prueba en el sistema que nos demostró que esto ocurría de esta manera y por eso se terminó superando la discusión hace un tiempo largo. La Corte el año pasado dispuso una actualización del sistema, un cambio de los lugares de archivo, entonces durante dos fines de semana seguidos se cerró el portal el viernes a las 14 y se volvió a abrir el lunes a las 8 de la mañana. En ambos casos no hubo ninguna posibilidad de hacer ninguna presentación durante el fin de semana porque el portal estaba cerrado. Sin embargo el lunes a primera hora entraron el mismo número de presentaciones que habitualmente se hace un fin de semana. Los hechos, sin quererlo, demostraron que prohibir la presentación fuera de horario no genera más que tener un cúmulo a las 8 de la mañana en el primer día hábil".

“Un trámite que en el mejor de los casos tardaba una semana o diez días, hoy tarda solo segundos. Este esquema digital que algunos organismos venían trabajando años atrás se vio acelerado por las medidas sanitarias que se tomaron" reconció Simon Isach

Sin embargo, destacó que desde Colrpoba "hemos acompañado la propuesta de Magistrados que planteaba la posibilidad de tener mayores plazos para resolver en los días posteriores a la feria. Esto nos pareció muy bueno”.

En la misma línea Simón Isach, Presidente Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, consideró que la presentación fuera de horario judicial de los expedientes "no es un problema en la medida que quienes tengan que hacer el control de la gestión tengan en cuenta estas circunstancias a los fines de bajar la exigencia en cuanto al cumplimiento de los plazos. Me parece que la solución debería venir por ese lado”.

Por otro lado, hizo un paralelismo entre el esquema tradicional de presentaciones judiciales y el actual: "en el esquema anterior las presentaciones se hacían en papel dentro del horario judicial. Sí el lunes a la mañana llegaba un abogado con 300 escritos acumulados, evidentemente la situación era la misma, y había que darle respuesta en los plazos correspondientes".

Además, dejó una reflexión sobre la digitalización de la Justicia: “un trámite que en el mejor de los casos tardaba una semana o diez días, hoy tarda solo segundos. Este esquema digital que algunos organismos venían trabajando años atrás se vio acelerado por las medidas sanitarias que se tomaron. Hay un cambio de paradigma de algún modo que va a impactar en otros aspectos. Hoy deberíamos estar pensando en Tribunales en edificios que alojan a los juzgados y a los distintos organismos con otra estructura. Antes se pensaba en columnas gruesas para tener los expedientes. Hoy el expediente en papel no existe, con lo cual ese problema ya no está y ya no es necesario ir al juzgado para verlo. Esto no es ciencia ficción. Vamos hacia una tendencia hacia lo digital, y dentro de un par de años va a ser la realidad en todos los fueros y en el Poder Judicial".