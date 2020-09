La Comisión de Acuerdos del Senado analizó los pliegos de diez jueces trasladados, luego de que fueran declarados “incompletos” por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se emitió un despacho rechazando los pliegos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castilli, quienes se asuntaron a la audiencia y decidieron judicializar sus nombramientos.

La reunión comenzó apenas pasadas las 10 de la mañana y se extendió por más de cuatro horas. Bajo la modalidad remota, la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), avanzó con el trámite de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Se trata los jueces Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata, trasladados entre los años 2015 y 2018.

Estos nombramientos fueron recientemente objetados por el Consejo de la Magistratura de la Nación por no haber completado el procedimiento constitucional, específicamente la aprobación por parte del Senado. Por ello, los pliegos fueron girados a la Cámara Alta para que les dé un nuevo acuerdo.

Los jueces Germán Castelli, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia enviaron un correo electrónico anunciando que no concurrirían a la audiencia pública. Ante la ausencia, la Comisión de Acuerdos decidió enviar para la firma el dictamen de rechazo de los pliegos de los tres magistrados.

Mediante una nota, el bloque de Juntos por el Cambio impugnó la audiencia e informaron que no asistirían a la misma. "Siendo que los decretos del Poder Ejecutivo nacional en análisis se encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre- solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial”, señalaron.

Fernández Sagasti decidió continuar con la reunión de la Comisión de Acuerdos, donde el oficialismo tiene mayoría propia. "Al margen de las valoraciones jurídicas, el PEN envió acuerdos a este Senado y se ha aplicado el trámite reglamentario correspondiente", sostuvo la senadora.

Siete de los diez jueces convocados defendieron sus traslados y contestaron preguntas de los senadores relativas al procedimiento de traslados, el Impuestos a las Ganancias, la edad jubilatoria y el reciente proyecto de reforma judicial.

Los grandes ausentes

En concreto, la senadora Fernández Sagasti afirmó: "Recordemos que las audiencias son una cuestión reglamentaria que tienen por principal fin la información pública a ciudadanos y a senadores para debatir su idoneidad para acceder al cargo al que es propuesto el funcionario judicial".

"A estos funcionarios que se niegan a presentarse ante el Congreso argentino no podemos darles el acuerdo. Nos hubiese gustado escucharlos, saber qué visión tienen de la Justicia, pero no han cumplimentado con lo que indica la Constitución", opinó el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayan, al momento de analizar la ausencia de los magistrados.

El senador Oscar Parilli (Frente de Todos-Neuquén) propuso comunicar al Consejo de la Magistratura que los candidatos “no han cumplido con la manda constitucional".

Cabe recordar que los jueces Berruzzi y Bruglia interpusieron recientemente un “per saltum” ante la Corte Suprema para frenar la revisión de sus traslados a la Cámara Federal porteña.

Días atrás, la jueza federal María Alejandra Biotti rechazó una acción de amparo impulsada por los jueces contra la resolución del Consejo de la Magistratura que dio lugar a la revisión de sus traslados. Bertuzzi y Bruglia interpusieron un recurso de apelación contra la decisión y, además, dedujeron un recurso extraordinario por salto de instancia.

Ante esa presentación, Biotti concedió la apelación y elevó el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Los jueces intentaron suspender el trámite a la espera de que el Máximo Tribunal se expida, pero la Cámara decidió continuar con el proceso y rechazó hoy la medida cautelar solicitada, por entender que no estaba acreditada la verosimilitud de la ilegitimidad del acto administrativo dictado (art. 13, inciso c] de la Ley Nº 26.854), requisito que -al igual que la verosimilitud

en el derecho- resulta necesario para la procedencia de este tipo de medida".

A estos reclamos se sumó el juez del TOCF N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Castelli, quien también solicitó suspender el tratamiento de su pliego. Sin embargo, el magistrado corrió la misma suerte, ya que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 desestimó hoy la medida cautelar solicitada.