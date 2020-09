La Fiscalía Federal nº 3 de Córdoba solicitó el llamado a indagatoria de Eduardo Prestofelippo, alias "El Presto" en el marco de una investigación por e incitación y la violencia colectiva y por amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La imputación es en relación a dos twitts, uno que señala: "Con los líderes y los seguidores d la izquierda progre (sea d EE.UU o d Argentina, d Chile o d Francia, etc) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran”. y otro donde subió una fotografía de la ex presidenta con el mensaje:“Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera – junto con tus crías políticas – en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”. El pedido fue formulado por el fiscal general Maximiliano Hairabedián, quien señaló que "El Presto" es un "influencer" cuyas publicaciones "influencian decisiones y comportamientos de los receptores, a punto tal que el denominado 'neuro-marketing' estudia el fenómeno aplicado a la publicidad y el consumo".