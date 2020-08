La transformación digital y el avance de la pandemia del coronavirus aceleraron un proceso que venía con un paulatino crecimiento y se consolidó jurídicamente mediante la Ley de Teletrabajo N° 27.555, que vino a regular el trabajo realizado remotamente. Cómo impacta la nueva legislación en el ámbito de las relaciones de trabajo, cuáles son los Derechos y obligaciones de las partes. Semejanzas y diferencias con el trabajo presencial, los riesgos de trabajo en esquema de home office o el control empresario versus el derecho a la intimidad y privacidad del domicilio, serán los temas abordados en el nuevo curso a distancia "Teletrabajo: conflictos, soluciones y estrategias" lanzado por Diario Judicial. El mismo tendrá una duración de un mes y medios, con un total de 3 clases on line (1 en vivo y 2 grabadas) y 3 tutorias virtuales (en vivo) en línea para cada uno de los tres módulos, apoyo audiovisual, actividades de debate y material complementario. El curso será brindado por Sebastián Ferreyra Romea, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor), Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral (Becado en base al Mérito Académico, Diploma de Honor) y Magíster en Derecho por la London School of Economics and Political Science, Reino Unido (LSE) (Becado y distinguido con calificación Magna Cum Laude).

Inscripciones en https://www.campusjudicial.com.ar/teletrabajo