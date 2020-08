Tras el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti que rechazó la acción de amparo interpuesta por los camaristas federales Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia contra la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación que declaró incompletos sus traslados por no contar con acuerdo del Senado, ambos magistrados decidieron recurrir la decisión directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el mecanismo de salto de instancia o "per saltum", contemplado en el artículo 257 bis y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta forma, los amparistas buscan que el Máximo Tribunal de Justicia y no la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que revise lo decidido en la causa "Bertuzzi, Pablo Daniel y otro C/ EN-PJN y otro S/Amparo Ley 16.986”.