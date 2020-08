En la causa “F G, B M s/procesamiento y embargo”, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución que decretó el procesamiento del imputado por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 296 -en función del artículo 292 párrafos 1 y 2 - 277 inc. 1.- c), 289 inc. 3 y 172 del Código Penal; trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).

El imputado abrió una cuenta en Mercado Libre con un alias y datos del DNI de otra persona. Puso en venta un auto con pedido de secuestro activo por robo desde 2016. Para ello cambió la chapa patente, adulteró los formularios y simuló ser el dueño del vehículo.

El acusado vendió el auto dos días más tarde con identidad falsa. El Registro Nacional de las Personas informó que se había usado el nombre de un residente en Misiones.

Su identidad quedó expuesta con un dato clave aportado a la Justicia por la empresa proveedora de internet desde donde se creó la cuenta: el IP de creación y logueo de la publicación llevó al domicilio de facturación del cliente.

Resultó ser la casa de la madre del vendedor, ahora procesado y bajo riesgo de recibir una condena de hasta ocho años de prisión. A esa dirección en el barrio porteño de Almagro fue convocado el comprador del auto tras contactar al vendedor en Mercado Libre.

Más adelante, se tomó conocimiento de que aquél poseía denuncia por robo de fecha 21 de junio de 2016. Del informe remitido por la empresa Mercado Libre se obtuvieron los datos de la publicación correspondiente a la venta del vehículo en cuestión, cuyo nombre de usuario resultó ser “JEN”, coincidente con el nombre de pila con el que, según la víctima, se identificó el vendedor del rodado en sus diferentes intercambios.

