Este miércoles se presentó el Centro de Estudios en Ciudadanía "CIVES", una propuesta de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo "para reflexionar, investigar y formar una ciudadanía auténticamente democrática y republicana". La presentación estuvo a cargo de Mauricio Devoto, ex Presidente del Consejo de la Magistratura de la de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia del ex senador Ernesto Sanz, Martín Farrell, director de la cátedra Ética y práctica profesional de la facultad de Derecho de la UP, y Delfina Irazusta, directora de la Red de Innovación Local. El Centro forma parte de la cuenta con cuatro áreas de estudio: Acceso a derechos, Libertad, justicia y seguridad, Formación y ciudadanía digital y Vínculo ciudadano y gestión de conflictos. Por su parte, el Consejo Consultivo estará integrado por Martín Diego Farrell, Jaime Rodríguez-Arana, Ernesto Sanz, Martín Böhmer, Cornelia Schmidt-Liermann y Álvaro Herrero.