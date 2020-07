El Gobierno nacional anunció esta semana un paquete de reformas que incluye cambios en la justicia federal, el traspaso de la justicia penal a Ciudad y la creación de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, dijo el presidente Alberto Fernández durante el anuncio de la reforma.

El anuncio generó posturas a favor y contra. En este sentido, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) afirmó que se trata de una reforma “divorciada de las necesidades de la justicia” y reclamó la falta de participación del gremio.

Mediante un comunicado, el gremio de los judiciales, liderado por Julio Piumato, consideró que el gobierno “ha tomado la decisión de encarar una reforma sorda”, y cuestionaron: “Cabe preguntarse con qué alquimia presupuestaria se podría efectivizar la multiplicación de juzgados federales, sin previamente haber dado respuesta a la emergencia que hace años atraviesa la justicia y que no distingue fueros nacionales o federales y atraviesa todo el país. ¿Con el mismo presupuesto con el que decidieron pagar el aguinaldo en cuotas? Raro”.

“Lamentamos que se dilapiden valiosos recursos humanos y materiales, no menos que tiempo, en iniciativas alejadas de las necesidades del conjunto. Asistiremos nuevamente con la ñata contra el vidrio, como el resto de los/as argentinos/as a los planes de una casta política que solo busca acomodar los huesos. La justicia argentina necesita un Plan Estratégico que la ponga de pie”, concluyó el gremio.

También apuntaron contra la propuesta de traspaso de la competencia penal ordinaria al ámbito de la justicia porteña. “Si esto no se hizo antes es porque no es posible”, advirtió la UEJN. La iniciativa dispone, entre otras cuestiones, la trasferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales que se cometen en su ámbito.

El gremio de los judiciales cuestionó, asimismo, posibles cambios en la justicia federal y señalaron: “No resuelve ni la inseguridad galopante, ni la emergencia judicial que se mece sobre nuestras cabezas como espada de Damocles, ni -más grave aún- el hambre del pueblo”.

