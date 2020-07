El Poder Judicial de La Pampa llamó a concurso de ingreso para dos cargos de escribientes, en las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de Victorica y 25 de Mayo. Es requisito ser mayor de 18 años, tener ciudadanía en ejercicio, título secundario (título de enseñanza media completa), título y/o certificado analítico de estudios universitarios y/o terciarios (no excluyente) y experiencia laboral comprobable (no excluyente). Además, como exigencia excluyente, se solicita que los aspirantes deben tener domicilio real en el lugar de trabajo. Los interesados tendrán que presentar una descripción de los trabajos realizados y personas de contacto (no excluyente); y fotocopias autenticadas de los certificados acerca de títulos y/o capacitaciones. El período de inscripción concluirá el viernes 31 de julio. Toda la información relativa al procedimiento de inscripción se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial de La Pampa.