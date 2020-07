La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia oral remota para analizar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de los imputados Claudio Ismael Sánchez y Walter Hernán Pérez, ex integrantes de la Prefectura Naval Argentina, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia de Chaco. En el acto intervinieron los Jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Mariano Hernán Borinsky -Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. El mencionado Claudio Ismael Sánchez fue condenado a la pena de prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado (art. 80 inc. 9° del Código Penal); por su parte, Walter Hernán Pérez fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión en orden al delito de abuso de armas agravado (art. 104, primer párrafo, en función de los arts. 105 y 80 inc. 9 del Código Penal). En el caso, se juzgan las responsabilidades penales a raíz del hecho que tuvo como víctima fatal a Víctor Amalio Alegre., ocurrido el 22 de agosto de 2016 en la localidad de Colonia Benítez, provincia de Chaco.